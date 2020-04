¿Necesitas hacerte una prueba de coronavirus? Estos son los sitios disponibles en Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware

PENSILVANIA · Hospital de Abington 1200 Old York Rd, Abington, PA 19001, abierto de 8 a.m. a 5 p.m. No vaya al sitio de prueba temporal sin una referencia de su médico de Abington - Jefferson Health. En este momento, los pacientes están programando una visita a Abington, el sitio de pruebas temporales de Jefferson Health por Abington, Jefferson Health Primary Care Physicians. Se abrirán otros sitios de prueba en toda la región y los criterios para determinar quién puede ser probado en cada sitio evolucionarán.

Este sitio está abierto a residentes del condado de Cape May y pacientes de la red de salud CompleteCare. Si es residente del condado de Cape May, no necesita ser miembro de CompleteCare Health Network para hacerse la prueba. No visite el sitio de prueba sin una receta y una cita provistas por el Departamento de Salud del Condado de Cape May. Si no tiene una receta o una cita, no se le realizará una prueba.