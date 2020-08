Mira cuanta ternura en este bebé flamenco que nació en el zoológico de Filadelfia

FILADELFIA, PA- El zoológico de Filadelfia se complace en dar la bienvenida a un nuevo miembro adorable a su familia en constante crecimiento: un pollito flamenco. Nacido el 12 de julio, es el primero de esta especie en nacer en el zoológico en más de 20 años. Para evitar molestar a la nueva familia de flamencos y al resto de la parvada durante esta etapa sensible del desarrollo, el personal del zoológico aún no ha manejado al polluelo, por lo que aún no se ha confirmado su altura, peso y sexo.