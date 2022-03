Arrestan a hispano acusado de perpetrar un robo para filmar en secreto a una mujer que conoció en OnlyFans

La mujer relató a los investigadores que había estado en contacto con Guerrero desde octubre de 2021 y que le había dado su dirección en New Hampshire porque él quería comprarle un televisor y una chimenea, dijo la policía. La mujer dijo que no quería reunirse ni seguir en contacto con Guerrero, pero supuestamente él era insistente y se había presentado afuera de su antiguo apartamento, donde la mujer lo notó dentro de su automóvil. La mujer dijo que Guerrero admitió que había conducido hasta New Hampshire varias veces y había dormido en su automóvil frente al apartamento de ella, dijo la policía.