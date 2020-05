MaskUpPHL: por qué, cuándo y cómo usar una máscara

¿Por qué usar una máscara? Puede transmitir el coronavirus COVID-19 incluso si no se siente enfermo. Algunas personas pueden ser contagiosas sin siquiera saber que tienen COVID-19. Recuerde que lavarse las manos y mantenerse alejado de los demás sigue siendo importante aunque use una máscara.

No use una máscara para pasar el rato con amigos, familiares o vecinos. Usar una máscara no te excusa de practicar el distanciamiento social.