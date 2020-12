Pensilvania amplía acceso a pruebas de coronavirus con equipos en 61 condados

"Estos sitios de prueba están abiertos a cualquiera que sienta que necesita una prueba", dijo el director estatal de pruebas Michael Huff en una sesión informativa el martes. Las pruebas administradas serán pruebas de PCR (reacción en cadena de la polimerasa), sin necesidad de cita previa ni prueba de síntomas. Se realizarán pruebas tanto en el interior como en servi- carro de 9 a.m. a 6 p.m. de miércoles a domingo esta semana .

El condado de Montgomery alcanza un hito en el recuento de casos

Los sitios de prueba en el condado de Montgomery ampliarán el horario esta semana y ahora estarán abiertos de 9 a.m. a 5 p.m. Si vive, trabaja o asiste a la escuela en el condado de Montgomery, las pruebas estarán disponibles solo con cita previa. Las citas se pueden hacer en línea a partir de las 7 a.m. o por teléfono a partir de las 8:30 a.m. llamando al 610-970-2937.