Profesor de historia permanece encarcelado en Rusia y esto se sabe de los intentos de liberación

“ Me complace escuchar la noticia de que Brittney Griner fue liberada esta mañana y regresa a los Estados Unidos. Sin embargo, sigo profundamente decepcionado de que la administración Biden no haya podido asegurar la liberación de Marc Fogel. Insto a la administración a que incluya al Sr. Fogel en cualquier negociación futura, y una vez más pido al Departamento de Estado que designe al Sr. Fogel como "detenido injustamente". Cumple una condena de 14 años por poseer 17 gramos, o poco más de la mitad una onza de marihuana medicinal. Eso es atroz, incluso bajo las leyes actuales de Rusia. “Este es un gran día para la familia Griner. Espero ver a la familia Fogel tener la misma reunión pronto. A la familia Fogel: no nos damos por vencidos en traer a Marc a casa”, se lee en el comunicado emitido por la oficina del legislador.