Manifestantes se oponen a los sitios de inyección supervisados y senadores radican legislación en contra del proyecto

" Ed Rendell y Jim Kenney quieren decir que tenían el primer sitio en la nación por razones de dinero y políticas, creemos. No vamos a permitir que eso suceda. Tengo 2,000 personas que salieron hoy. Tengo casi 10,000 miembros que me respaldan e iremos a cualquier parte de esta ciudad. Me uniré a cada ciudadano en Filadelfia e iré a cualquier vecindario con mi organización y cerraremos estos sitios en toda la ciudad ", dijo Anthony Giordano, quien fundó 'Stand Up South Philly y Take Our Streets Back'.