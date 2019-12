Líderes de Filadelfia ofrecen soluciones mientras la ciudad trabaja para cerrar los campamentos de personas sin hogar

La falta de vivienda es un problema de larga data que no ha cambiado significativamente en Filadelfia durante los últimos años.

El HDRT identificó a 269 personas que murieron entre 2011 y 2015 y que no tenían hogar en Filadelfia.En el momento de la muerte, de las 269 personas revisadas, el 85 por ciento eran hombres, el 14 por ciento eran veteranos,

y 19 por ciento fueron considerados crónicamente sin hogar.Mientras, 43 por ciento de los fallecidos eran no hispanos blancos, el 43 por ciento eran negros no hispanos, y el 12 por ciento eran hispanos.