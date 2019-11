Las mejores granjas locales para comprar un árbol de Navidad en el Valle de Delaware

FILADELFIA-El inicio de la Navidad es oficial. Luego de la cena de Acción de Gracias y las compras del popular viernes negro; ¡nada dice Navidad como el olor de un árbol de Navidad recién cortado!

Por lo tanto, póngase sus sombreros, bufandas, mitones y revise uno de estos lugares para encontrar su árbol perfecto en una de las fincas famosas por sus pinos.

Estas son algunas de las mejores granjas de árboles locales en el valle de Delaware:

Huertos de Linvilla

137 W. Knowlton Road

Media, PA

610-876-7116

www.linvilla.com

Abierto del 23 de noviembre al 23 de diciembre, lleve a toda su familia en un carro a los campos de árboles de Navidad para cortar su árbol. La mayoría son Douglas Fir de 6 pies a 10 pies. También tienen algo de abeto canaan.Lunes a viernes: 10 a.m. a 5 p.m. y fines de semana: 9 a.m. a 5 p.m.

Beck Tree Farms

48 BeckTree Road

Hamburg, PA

610-562-7761

www.BeckTreeFarms.com

Disfruta del aire fresco, espacios abiertos, animales de granja y un acogedor fuego rugiente: ¡con más de 40 acres de árboles! Use una de sus sierras y carretas para cosechar el árbol perfecto de entre los miles disponibles o tómalo con calma al elegir entre el lote precortado, abastecido con hasta 100 árboles frescos. Abren el día después del Día de Acción de Gracias, de lunes a viernes: 11 a.m. a 5 p.m. y fines de semana: 9 a.m. a 5 p.m.

Granja Tuckamony

6320 Upper York Road

New Hope, PA

215-862-9510

tuckamony.com

La granja Tuckamony es una de las granjas de árboles de Navidad familiares más antiguas del país. Fue fundada en 1929 por Forrest C. Crooks. Actualmente está dirigido por su bisnieto, Lars Crooks. Se especializan en árboles de elegir y cortar, y también proporcionan árboles precortados, acebo fresco del huerto y coronas hechas a mano. Horario: miércoles a viernes: 10 a.m. a 5 p.m., sábado a domingo: 9 a.m. a 5 p.m.

Los árboles de Navidad de Beck

763 South Delaware Drive

monte Bethel, PA

610-588-7076

beckschristmastrees.com

No debe confundirse con Beck Tree Farm arriba, Beck’s Christmas Trees está en el monte Bethel (justo al norte de Easton), y ofrece una excelente selección de árboles elegidos y cortados (incluyendo abeto Fraser, abeto Concolor, abeto azul de Colorado y abeto Douglas). Asegúrese de visitar su granero "Christmas Junction" para obtener más regalos únicos con temas de trenes y decoración navideña. Abierto de 9 a.m. a 5 p.m. fines de semana, de 10 a.m. a 5 p.m. días laborables



Tricolor Tree Farm

1480 Hall Rd.

West Chester, PA

610-269-1034

www.tricolortree.com

Dirígete a Tricolor Tree Farm en West Chester para disfrutar de una experiencia divertida y familiar (¡y mascotas con correa!) Para recoger árboles,tome su sierra y diríjase al campo para elegir y cortar su árbol, luego Tricolor lo arrastrará de regreso para perforarlo, rescatarlo y ponerlo en la parte superior de su automóvil. Las variedades de árboles incluyen: abeto azul, abeto de Douglas, cicuta y pino blanco. Santa entregará bastones de caramelo gratis los fines de semana, y los clientes también recibirán chocolate caliente gratis con la compra de un árbol de Navidad. Abierto a las 9 a.m. - oscuro los viernes, sábados y domingos.

Guía para comprar el árbol de Navidad perfecto Cargando galería

Belly Acres Christmas Tree Farm

665 Royal Avenue

Franklinville, NJ 08322

856-694-0350

www.bellyacresnj.com

No se permiten sierras para clientes. Uno de los miembros de su personal cortará su árbol o usted puede ayudar si lo desea. Use ropa adecuada para el clima frío, incluidos abrigos, sombreros, guantes y calzado. Imagina que caminarás por el bosque durante una hora en invierno. Trae guantes de trabajo ya que llevarás tu árbol. Las carretillas están disponibles para transportar su árbol fuera del campo. Lleve algo (una cuerda está disponible para los clientes) para asegurar su árbol de Navidad a su vehículo. Recuerde, es responsabilidad del conductor. Actualmente, solo aceptan efectivo o cheques personales. Están abiertos de 10 a.m. a 4 p.m., todos los sábados y domingos después del Día de Acción de Gracias hasta Navidad.

La granja de árboles de Navidad de Clark

235 Pusey Mill Road

Cochranville, PA 19330

(610) 358-4933

www.clarkschristmastrees.com

Con más de 35 acres de árboles para elegir, seguramente encontrará el árbol perfecto en la granja de árboles de Navidad de Clark. Ubicado cerca de la ruta 1 en la salida de la ruta 796 en el sur del condado de Chester, es fácil llegar a Clark desde Filadelfia, Delaware y Nueva Jersey. Proporciona carretas y sierras para árboles y embalará su árbol. Clark también proporcionará asistencia de corte si la necesita, o puede comprar uno de sus muchos abetos precortados.

Wiggins Christmas Trees

1301 W. Chester Pike

West Chester, PA 19380

(610) 344-7822

www.wigginschristmastrees.com

Wiggins Christmas Trees ha sido de propiedad y operación familiar desde 1972 y todos los árboles de Navidad se cultivan con orgullo en el condado de Chester, Pa. Wiggins suministrará sierra, agujero en la parte inferior del árbol (si es necesario), empacado y cuerda para asegurar su árbol en su vehículo. El cliente es responsable de cortar el árbol y sacarlo del campo.