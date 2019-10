“Joker” provoca un plan de seguridad preventivo en Filadelfia

Mientras la película se mantenga popular entre los fanáticos, la presencia de la uniformada será una norma. El Capitán Malachi Jones recordó la tragedia que se reportó en Aurora, Colorado, en el año 2012, cuando doce personas murieron y decenas resultaron heridas durante la función de medianoche de “ The Dark Knight Rises ”, otra película de Batman.

“ Hay un alto grado de preocupación y la gente naturalmente no olvida una tragedia. Se puede repetir aquí. La realidad es que no sabemos. Lo más importante es que no tenemos amenazas relacionadas a esto”, expresó a 6abc.