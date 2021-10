Exjefa de la Agencia de Bienestar Infantil se declara culpable de terminar falsamente los casos

Van Saun, de 58 años, fue acusada de establecer un equipo dirigido por tres asesores principales para abordar un retraso de casi 1.400 casos después de que The Citizens ’Voice of Wilkes-Barre lo hiciera público hace cuatro años. Ella les dijo que quería que se eliminara el atraso y que no le importaba cómo, había alegado la policía en la declaración jurada del arresto.