Ni se te ocurra dejar la sombrilla: Descubre la ciudad más lluviosa de Pensilvania

Como comunidad extraurbana, Germansville está ubicada en las afueras de Allentown, al sureste. También está a unas 60 millas al noroeste de Filadelfia. En particular, Germansville es un área no incorporada. Esto significa que carece de un gobierno local oficial. Generalmente, las áreas no incorporadas son muy pequeñas, remotas o están ubicadas en las afueras de una ciudad más grande con un órgano de gobierno que las supervisa.