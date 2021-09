Filadelfia relaja su guía de cierre de escuelas por brotes de coronavirus en los salones de clases

"Se anima a las escuelas a seguir las pautas de los CDC con respecto a las pruebas de detección", dice el departamento de salud. "Actualmente, los CDC recomiendan que las pruebas de detección se ofrezcan a los estudiantes que no hayan sido completamente vacunados cuando la transmisión comunitaria esté en niveles moderados, sustanciales o altos; y las pruebas de detección deben ofrecerse a todos los maestros y personal que no hayan sido vacunados por completo en ningún momento. nivel de transmisión en la comunidad. Es posible que los recursos no permitan la realización de pruebas semanales, pero se deben hacer los mejores esfuerzos siempre que sea posible ".