Leones del zoológico de Pittsburgh dan positivo en prueba de coronavirus

“A todos los gatos les ha ido muy bien con cuidados de apoyo, han estado bien y realmente no hemos tenido que hacer nada más que satisfacer sus necesidades básicas. Los gatos, los grandes felinos que parecen tener el virus no tienen ningún impacto importante ”, dijo la Dra. Barbara Baker, del Zoológico de Pittsburgh y del Acuario PPG.

Los animales tenían algunos síntomas desde febrero. No está claro cuándo se infectaron los gatos.

“Realmente no sabemos mucho sobre COVID-19 en gatos grandes, aparte de que pueden contraerlo y generalmente lo obtienen de un cuidador asintomático. Entonces, no es algo de lo que tengamos ese conocimiento ”, dijo Baker.

El zoológico no está seguro de qué miembro del personal pudo haber contraído COVID-19 y transmitido el virus a los gatos. Baker dice que no hay evidencia de que los leones puedan transmitir COVID-19 a los humanos, por lo tanto, las operaciones del zoológico no se han visto afectadas.