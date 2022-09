"Es inaceptable": funcionarios del distrito escolar responden tras el tiroteo cerca de Roxborough High School

"Las sentencias por posesión de armas son más largas en Filadelfia que en cualquier otra categoría de ciudades. Aquí se dictan sentencias más largas, más largas que en el resto del estado, pero eso no detuvo esto. Tenemos que trabajar no solo en la aplicación moderna, sino tenemos que trabajar de todas las formas posibles en la prevención para que esto no vuelva a suceder", dijo Krasner al equipo de 6abc, socio editorial de Noticias Univision 65.