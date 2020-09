Disputa vecinal culmina en homicidio, hispano es acusado por la muerte a tiros de su vecina en Nueva Jersey

La policía de Atlantic City fue llamada antes de las 11:30 a.m. del sábado por una persona con una herida de bala. Los fiscales dicen que Marketa Thorpe , de 32 años, fue llevada al Centro Médico Regional Atlanticare, donde fue declarada muerta.

Santiago fue llevado al Centro de Justicia del Condado de Atlantic y estaba esperando una audiencia de detención; no está claro si tiene un abogado y no se pudo encontrar un número a su nombre el domingo. Las autoridades no han dado a conocer detalles sobre la disputa que supuestamente precedió al tiroteo.