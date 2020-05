Delaware reducirá las restricciones a las empresas, algunas abren el 8 de mayo

No todos están preparados

“ Me parece buena pero, a la vez un poco acelerada, aunque la renta no espera. Pero actualmente no cuento con el equipo de protección personal para poder abrir el salón (de belleza) y la boutique y tener para los empleados y seguir las pautas de la reapertura,” afirmó Nancy Rivera, propietaria de una microempresa en el condado de New Castle donde los casos de coronavirus ya suman 2,087.