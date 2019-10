Contaminación por asbesto mantiene dos escuelas cerradas en Filadelfia

El hallazgo de trazas de asbesto en las instalaciones escolares se produjo luego del anuncio de un proyecto de construcción que ascendió a $37 millones de dólares y que debió ser completado en el mes de julio, pero no fue así.

Esta no es la primera vez en el 2019 que el Distrito Escolar de Filadelfia tiene que atender un hallazgo de asbestos en una escuela. En agosto, la Federación de Maestros de Filadelfia, solicitó una inversión inmediata de $100 millones de dólares para eliminar plomo y asbesto de todos los planteles escolares en la jurisdicción.

El Distrito Escolar no tiene un número exacto de cuantas de sus escuelas presentan contaminación por asbesto y plomo. Sin embargo, la mayoría de los 220 planteles tiene entre 70 a 80 años de construidos, época en la que las construcciones con asbesto y plomo eran comunes.

Las fibras de asbesto pueden ser útiles porque son fuertes, resistentes al calor y a muchos químicos, y no son conductoras de la electricidad. Por consecuencia, el asbesto se ha usado como material aislante desde hace bastante tiempo. Desde la revolución industrial, el asbesto se ha utilizado para aislar fábricas, escuelas, casas y barcos, al igual que para fabricar partes de los frenos y el embrague de automóviles, tejas para techos, losas para el piso, cemento, textiles y cientos de otros productos.

No existe riesgo a la salud si el asbesto está afianzado en productos terminados intactos, tales como paredes y losas. Siempre y cuando el material no sea dañado ni desbaratado (por ejemplo, al taladrar o remodelar), las fibras no se desprenderán hacia el aire.