Con más de 1,500 casos de coronavirus reportados durante el fin de semana Pensilvania sobrepasa los 90 mil contagios

"El reciente aumento en los casos en el suroeste de Pensilvania se ha atribuido a personas que no usan máscaras en lugares públicos como bares y restaurantes", dijo el gobernador Wolf. "La investigación nos dice que las máscaras, aunque no son perfectas, marcan la diferencia en la propagación de COVID-19 y son una forma simple y efectiva de ayudar a protegernos a nosotros mismos ya los demás".

Según un reciente estudio exhaustivo publicado en The Lancet y financiado por la Organización Mundial de la Salud , que identificó 172 estudios observacionales en 16 países y seis continentes, el uso de mascarillas podría resultar en una gran reducción en el riesgo de infección por COVID-19 , en particular cuando se combina con el distanciamiento social.

Un estudio realizado por un equipo de investigadores dirigido por un profesor de la Universidad de Texas A&M descubrió que no usar una máscara facial aumenta drásticamente las posibilidades de una persona de ser infectada por el virus COVID-19. Los hallazgos fueron publicados en PNAS (Actas de la Academia Nacional de Ciencias). Según los hallazgos del estudio, " no usar una máscara facial aumenta dramáticamente las posibilidades de una persona de ser infectada por el virus COVID-19".