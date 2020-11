Autoridades buscan a sospechosos de tiroteo y robo en un negocio en el oeste de Filadelfia

FILADELFIA, PA - La policía de Filadelfia está buscando a un grupo vinculado a un tiroteo en un negocio del oeste de Filadelfia. La policía dice que cuatro sospechosos intentaron entrar a la fuerza en un negocio ubicado en 5601 Vine Street el 27 de octubre a las 2:50 a.m.

Según el video de vigilancia

La policía dice que el segundo sospechoso parece ser un hombre afroestadounidense, bajo y delgado. Llevaba una mascarilla negra, una sudadera negra con capucha “Metallica”, pantalones negros y zapatillas New Balance grises y blancas. También tiene tatuajes distintivos tanto en la mano derecha como en la izquierda.

La cuarta sospechosa es una mujer afroestadounidense de complexión media. Llevaba una mascarilla negra con letras blancas, una sudadera con capucha negra con el logo "Keep Calm and Popcorn On" escrito en el pecho, pantalones negros y zapatillas blancas y azules.