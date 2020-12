Auditoría encuentra salarios "excesivos" para los funcionarios de la PPA y fuerza laboral inflada

Sin embargo, PPA dice que la auditoría tiene fallas significativas. La controladora municipal Rebecca Rhynhart dijo que la auditoría era necesaria porque cualquier dinero que PPA no invierta en gastos operativos va a la ciudad y al distrito escolar de Filadelfia .

"Cualquier intento de hacer comparaciones de gastos y salarios con otras ciudades cuyas operaciones no se parecen al entorno de estacionamiento de Filadelfia o al alcance de los servicios es significativamente defectuoso", dijo.

"Y también en el lado del salario", continuó, "los salarios se ajustaron por el costo de vida en cada ubicación diferente, así que me siento cómoda y confiada con la comparación".

Pay Up PPA, una coalición de base que exige una reforma dentro de la PPA, estuvo de acuerdo con la auditoría y dijo que la empresa es "una agencia que no rinde cuentas" de la que "nadie quiere asumir la responsabilidad, con un liderazgo que no responde a nadie".