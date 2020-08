Así es cómo funciona el rastreo de contactos en Filadelfia

Cómo es el proceso

Lo anterior es el escenario ideal, pero Farley reconoció que no siempre es así. Es posible que los números de teléfono no estén disponibles y las personas no siempre estén dispuestas a ofrecer información a los rastreadores de contactos. Farley agregó que el proceso implica una amplia comunicación y requiere cooperación voluntaria y confianza. La reciente ronda de contratación buscó personas con "fuertes habilidades interpersonales y el tipo de personas en las que confiaría" que reflejen la diversidad racial y étnica de la ciudad.