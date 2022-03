Tiroteo desde un vehículo en Fairhill deja muerto a un adolescente que montaba en bicicleta

Según la policía, el joven no identificado de 17 años estaba montando su bicicleta de montaña en el área de Second Street y Allegheny Avenue cuando le dispararon varias veces alrededor de las 10 p.m. El adolescente no respondía cuando la policía lo encontró tirado entre dos autos estacionados. Las autoridades dijeron que lo llevaron de urgencia al Temple Hospital, pero lo declararon muerto a las 11:08 p.m.