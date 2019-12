Alerta de salud en Nueva Jersey: incremento en casos de Candida auris ocupa a las autoridades sanitarias

“ Los pacientes pueden llevar C. auris en su cuerpo, incluso si no está enfermo. Esto se llama colonización. Cuando las personas en los hospitales y hogares de ancianos son colonizadas, C. auris puede propagarse de sus cuerpos y puede contagiarse a otras personas u objetos cercanos, permitiendo que el hongo se propague a las personas que los rodean ”, dice el departamento de salud en su sitio web.