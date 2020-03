10 consejos para cuidar a una mascota durante la pandemia de coronavirus

7. Ponerse en cuarentena de las mascotas: si su prueba de COVID-19 es positiva o sospecha que puede ser positiva, no está claro si una mascota contrae COVID-19 o se convierte en un vector para transmitirla, así que manténgase alejado de las mascotas y otros humanos en su hogardurante este tiempo. Si no puede encontrar a alguien más para cuidar a su mascota, continúe brindándole atención, pero limite el contacto con ellos tanto como sea posible. Trate de no acariciarlos, pero si es necesario, lávese las manos antes y después. No los bese ni se acurruque con ellos, y use una máscara facial alrededor de ellos. Una vez que haya mejorado y haya pasado la cuarentena, puede darle a su mascota más amor y acurrucarse para compensar las dos semanas de diferencia.