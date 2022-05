Captado en cámara: Le tira un café a un anciano y luego lo golpea en una tienda de Florida

Un sujeto fue puesto bajo custodia por agredir a un anciano lanzándole un café en los pies y luego golpeándolo en una tienda en Florida.

Sean Ruel, de 39 años, esperaba su turno para pagar un café en una tienda Shell en Palm Coast el pasado domingo, mientras un hombre de 76 años era atendido en la caja.

Tras esperar impacientemente, Ruel arrojó la taza de bebida caliente al suelo cerca de los pies de la víctima, logrando salpicarlo y golpearlo y se fue del local.

No obstante, la víctima salió del establecimiento y se encontró a Ruel, preguntándole por qué había hecho eso, a lo que Ruel se le acercó y l e dio un puñetazo en la cara, dejándolo tendido en el suelo.

El anciano fue trasladado a un hospital con heridas leves.

Ruel fue localizado y arrestado al día siguiente bajo un cargo de agresión a una persona mayor de 65 años sin derecho a fianza.

Trascendió que Ruel ya ha sido detenido 3 veces por conducir bajo la influencia del alcohol en California.

"Como este tipo no podía controlar su ira, maltrató a un anciano y tiene suerte de no haberle herido gravemente. Nuestros ayudantes hicieron un gran trabajo para identificar, localizar y arrestar a Ruel por lo que le hizo a este senior de nuestra comunidad. No toleraremos este tipo de comportamiento”, dijo el Alguacil del condado Flager, Rick Staly.

