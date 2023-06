Mujer llama al 911 por un supuesto niño ahogado y termina arrestada en Florida

"En este caso no creo porque hay muchas variables, como el comportamiento de la policía, si tuvieron o no la culpa. Desde que la persona llamó a la policía hasta que tuvo el accidente, hay mucho tiempo y muchas variables que conllevan a darle a ella la culpa. Aquí está la causa próxima, que es un término legal, y no creo que el comportamiento de ella llegue a ser la causa próxima para causar el accidente", concluyó.