Verifica si te pertenece parte de los $16,500 millones que tiene Nueva York en salarios o cheques no reclamados

La Oficina del Contralor de Nueva York cuenta con 16,500 millones de dólares en salarios que no han sido reclamados y cheques que no han sido cobrados por los residentes del estado.

Estos fondos, que son custodiados por la Oficina del Contralor hasta que no sean devueltos a sus dueños, proceden de cuentas bancarias inactivas, pólizas de seguro o reembolsos no cobrados, cantidades adeudadas por bienes o servicios no entregados, acciones abandonadas, así como salarios y cheques no cobrados.