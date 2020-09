"Trick or treat" es una actividad de alto riesgo durante el coronavirus, según los CDC

Una semana después de que el gobernador Andrew Cuomo dijera que no cancelará “trick or treat” durante las festividades de Halloween en Nueva York este año, los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) han señalado que esta actividad puede ser de "alto riesgo para la propagación del virus".

El pasado 15 de septiembre, Cuomo señaló: "Si quieres dar un paseo con tu hijo por el barrio, no te voy a decir que no puedes llevar a tu hijo por el barrio. No voy a hacer eso. Voy a darte mi guía y consejo, y luego tomarás la decisión de lo que harás esa noche".