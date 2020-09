El gobernador Cuomo dice que no cancelará ‘trick or treat’ en Nueva York este año

NUEVA YORK. –– El Gobernador Andrew Cuomo dice que no cancelará “trick or treat” durante las festividades de Halloween en Nueva York este año.

"No prohibiría el truco o trato de ir de puerta en puerta", dijo Cuomo a News12 Long Island este martes, agregando que le dará “guía y consejos" a los padres.

"Si quieres dar un paseo con tu hijo por el barrio, no te voy a decir que no puedes llevar a tu hijo por el barrio", dijo el mandatario. "No voy a hacer eso. Voy a darte mi guía y consejo, y luego tomarás la decisión de lo que harás esa noche".