Tormenta invernal de marzo causa cierre de escuelas en New York y New Jersey

New York

Todas las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York – cerradas.

Family Services of Westchester - Prime Time of WP– 2 horas de retraso

Greenburgh-Graham UFSD – 2 horas de retraso

Head Start of White Plains- 2 horas de retraso

Iona Preparatory School - cerrada

Successful Learning Center – Westcheste- cerrada

Westchester Sch. For Special Children – cerrada

White Plains City SD - 2 horas de retraso

YWCA of White Plains – inicio de clase a las 10:00 AM

Long Island

East Islip School District - 2 horas de retraso

St. Martin De Porres Marianist School Uniondale – cerrada

The Church of the Good Shepherd – cerrada

New Jersey

Academy for For Children, Inicio de clase a las 10:30AM

Beloved Community Charter School - 2 horas de retraso

Bloomfield College – Cerrada

Chester School District - Morris County - 2 horas de retraso

Clip Shoppe School of Dog Grooming – cerrada

East Hanover Twp School District - 2 horas de retraso

Empowerment Academy Charter School - 2 horas de retraso

Fordham Park Schools - 2 horas de retraso

Hanover Park Reg. – inicio de clase con 90 minutos de restraso

Hudson County College – no hará clases en la mañana

Jersey City Public School – inicio de clase con 90 minutos de restraso

Madison Public Schools - 2 horas de retraso

Morris County Voc - 2 horas de retraso

Parsippany - Troy Hills Twp - 2 horas de retraso

St. Joseph School – Oradell - inicio de clase a las 10:00 AM

The Arc Kohler School – cerrada

Warren Co. Community College-CCPD, inicio de clases a las 11:00 AM

West Orange Public Schools - 2 horas de retraso