Tiradores de Jersey City planeaban 'mayores actos de caos', dicen autoridades federales

También se sabe que de no ser por el inesperado encuentro que tuvieron con el oficial Joseph Seals, la pareja pudo haber asesinado a más gente. Seals, el oficial que murió en el tiroteo, que fue al Cementerio de Bayview para reunirse con un hombre cuyo vehículo había sido incautado en un asunto no relacionado. No se sabe exactamente cómo ocurrió su encuentro con los tiradores, y es posible que haya pensando que el vehículo era sospechoso, según detalla el informe.