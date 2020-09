"Tenemos temor": decenas de personas marchan en NYC para rechazar posible ola de desalojos

Entre la frustración y la incertidumbre de no saber cómo van a pagar los meses que adeudan de renta para no terminar desalojados, decenas de personas marcharon por las calles de Brooklyn pidiendo una extensión de la moratoria de desalojos.

“Hay cientos de miles de personas, hermanos inmigrantes que no pueden pagar la renta, que no pueden comprar comida que no pueden hacer nada, que no tienen trabajo y que tienen familia que mantener y entonces no se pueden dar el lujo de pagar la renta porque no hay dinero”, dijo Amador Rivas, otro inquilino.