"Temo por mi vida": Mujer atacada con un martillo en Brooklyn narra lo sucedido

"En la mañana salí para mi trabajo, y a medio bloque de llegar mi trabajo un hombre me atacó por detrás, y me dijo 'Give me the money' (Dame el dinero), pero me pegó fuerte en la nuca y de una vez me tiró al piso de rodillas", describe Rosa el ataque del que fue víctima.

"Yo tengo miedo de El Salvador, tengo miedo allá y me vengo a este país a buscar un mejor futuro y encuentro esto. Yo estaba segura aquí pero eso que sucedió ayer no entiendo...Tengo temor de que el día de mañana me lo vaya a encontrar nuevamente, me reconozca y me vaya a matar. Me lastimó de una vez feo la cara, iba con todo hacia mí, yo no entiendo el motivo por el que lo hizo", cuenta Rosa.