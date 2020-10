"Ser optimista no es algo genético": Daniella Álvarez, la ex Miss Colombia a quien tuvieron que amputarle una pierna

"Cuando me da esta noticia mi doctor de cabecera, que me había atendido por alrededor de un mes y medio, estábamos tratando de salvar la pierna", contó Daniella a Noticias Univision 41. "Él me dice que definitivamente no hay nada que hacer, yo quebro en llanto, de hecho estaba esperando todo el tiempo que él me dijera 'No te preocupes, vamos a ver si hay otra salida'. Y nunca llegó esa oración para mí, siempre fue como 'Hay que amputar'".