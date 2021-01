Rudy Giuliani podría perder la membresía del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York

“Pero el presidente no actuó solo. Horas antes de que la turba enfurecida irrumpiera en los muros del Capitolio, el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani , se dirigió a una multitud de miles en la Casa Blanca, reiterando afirmaciones infundadas de fraude electoral en las elecciones presidenciales y la segunda vuelta del Senado de Estados Unidos en Georgia”, señala el comunicado.

"Esta decisión es histórica para NYSBA y no la hemos tomado a la ligera. No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que quienes intentan desgarrar el tejido de nuestra democracia no se controlen", dijo NYSBA en un comunicado.