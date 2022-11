Rocío Martínez, emprendedora mexicana logra abrir una floristería en East Harlem tras 30 años

Iba a cumplir 18 años cuando llegué a Estados Unidos. Yo vengo de una familia del campo (donde) no había luz, no había agua potable. No fui a la escuela porque no había (dinero) para estudiar. Y cuando yo tenía 12 años, (mi mamá) me dijo … tienes que trabajar. Allá las personas por ejemplo ganaban quizás tres dólares al día. Más o menos cortábamos frutas y las vendíamos pero no era suficiente entonces yo le dije mama que me voy a ir a la Ciudad de México. Trabajé con un veterinario, paseaba perros, caminaba como 20 perros, los limpiaba, los bañaba, y les daba de comer, y estaba ganando como cinco dólares al día, y eso era bueno para mí.