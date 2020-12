Residentes del Alto Manhattan solicitan silencio

"Este año es como 50 veces más ruidoso que cualquier otro año", dice Claudia Schaer, una música clásica que ha vivido en Inwood desde el 2003. "Un día estaba tratando de enseñar en línea por la tarde y no podía escuchar a mis alumnos en Zoom porque un auto afuera estaba tocando música a todo volumen".

En mayo, Schaer creó el grupo de Facebook “WaHi and Inwood for Respectful Decibel Levels”. Hoy el grupo tiene más de 900 miembros y el grupo de español tiene más de 50.

Schaer reconoce que las quejas por ruido en este vecindario a menudo se atribuyen a gentrificadores, es decir personas afluentes que se mudan a barrios de bajo ingresos y cambian el carácter del vecindario. Los críticos contra las quejas de ruido generalmente dicen que las personas no deberían mudarse al vecindario si les molesta el ruido. Pero, Schaer dice que sus preocupaciones no tienen que ver con la cultura del barrio.

"No se trata del tipo de música que la gente está escuchando, sino de los niveles de decibelios que afectan a todo el mundo", explica.

Angel Vasquez, un miembro de la junta, sugiere que el gran aumento de ruido este año es por la pandemia y falta de trabajos. “La tasa de desempleo en Nueva York es alrededor del 20 por ciento. Se puede asumir con seguridad que está afectando de manera desproporcionada a nuestra comunidad,” dice Vasquez. “La razón por la que esto está sucediendo es porque las personas están desempleadas, no tienen trabajo, no tienen lugares adonde ir y no tienen otras cosas que hacer. Necesitan oportunidades”.