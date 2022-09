Buscan regular venta de baterías de E-bikes en Nueva York

“El aumento de los incendios de bicicletas eléctricas es preocupante y es un problema que no desaparecerá por sí solo”, dijo Feliz. “Requiere acción legislativa y es por eso que me enorgullece presentar una legislación que ayudará a garantizar que las baterías vendidas en la ciudad de Nueva York sean seguras y no perjudiquen a nuestras familias trabajadoras”.