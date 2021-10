Aumentan en Nueva York los bebedores de la “zona gris”. ¿Eres uno de ellos?

En general, los bebedores que están en la “zona gris” no tienen problemas con la ley (arrestos, DUI, etc.) y a menudo están rodeados de personas que tienen los mismos comportamientos. No dejan de trabajar, no tienen dificultades sociales por su bebida, incluso pueden vidas con rutinas "saludables" para contrarrestar lo que en el fondo saben que es una conducta problemática con la bebida.