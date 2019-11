Provoca indignación arresto de vendedora de churros en estación de subway de Brooklyn

En el video, se puede ver a la mujer hispana ––que aún no ha sido identificada–– esposada y entre lágrimas mientras los agentes confiscan su carro de churros y se la llevan. Uno de los oficiales dice en el video que es ilegal vender churros en el subway. También se puede escuchar a la usuaria que publicó el ahora viral video – reclamarle a los oficiales. Newman dijo luego en Twitter: "No importa lo que diga la ley, no hay razón por la que tantos oficiales tengan que rodear, degradar y vigilar la pobreza de esa mujer de color".