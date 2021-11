Qué está en juego para los hispanos en las elecciones de Nueva York y Nueva Jersey

El otro tema es el "derecho al voto", donde Sliwa quizás ejemplifica mejor su sesgo conservador. Cuando se le preguntó si los inmigrantes con “green card” deberían tener el derecho a votar, Sliwa respondió con un contundente “no”. No solo eso, si no que arremetió contra el concejal Ydanis Rodríguez, afirmando falsamente que no es un ciudadano, a lo que el concejal respondió más tarde con indignación.