Crimen, vivienda y el derecho al voto de los inmigrantes: así fue el último debate a la alcaldía de NYC

Uno de los momentos más polémicos del debate fue cuando Sliwa dijo falsamente que el concejal Ydanis Rodríguez, demócrata de Washington Heights y originario de la República Dominicana, no era ciudadano estadounidense. El tema surgió cuando se les preguntó a los candidatos si permitirían que personas no ciudadanas con estatus legal (“green cards”) voten en las elecciones municipales. Adams respondió que sí deberían poder votar, aunque esa legislación le corresponde al estado y no a la ciudad. Sliwa, por su parte, se opuso a la idea y usó el caso del concejal Rodríguez como ejemplo de un inmigrante con “green card” que se rehúsa a solicitar la ciudadanía.