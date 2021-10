Las propuestas de Curtis Sliwa para mejorar la seguridad en el subway y en las calles de NYC

CS: Cuando empecé los Guardian Angels fui arrestado 76 veces. Tuve que vivir Stop and Frisk porque la policía no me creía que no llevara armas. Sé lo ofensivo que puede ser. Pero si usted tiene una duda razonable, ve a jóvenes con maletas, intercambiándolas de manera sospechosa, es probable que lleven armas y municiones. Ahí tiene que hacer detención, cuestionar y catear. Duda razonable, no como cuando el alcalde Bloomberg, que detuvieron a 700,000 jóvenes, la mayoría de color. No se puede usar excesivamente.