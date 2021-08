"Sí insté a mi hermano a renunciar": Chris Cuomo habla tras la dimisión del gobernador

"No soy un asesor, soy un hermano", dijo Chris Cuomo, de 51 años. "No tenía el control de nada. Estaba allí para escuchar y ofrecer mi opinión. Mi consejo a mi hermano era simple y coherente: Hazte cargo de lo que hiciste, dile a la gente lo que harás para mejorar, arrepiéntete y, finalmente, acepta que no importa lo que pretendías, lo que importa es cómo se percibieron tus acciones y palabras".