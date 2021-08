Una de las mujeres que acusan a Cuomo presenta denuncia criminal contra el gobernador

Boylan detalló un incidente en el que el gobernador la sorprendió con un beso en los labios: "Cuando me levanté para salir y caminar hacia una puerta abierta, se puso delante de mí y me besó en los labios. Me quedé en shock, pero seguí caminando", dijo. "La idea de que alguien pudiera pensar que mantenía mi alto cargo por el 'enamoramiento' del gobernador hacia mí era más denigrante que el propio beso".