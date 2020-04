“Pensé que iba a morir”: mujer recibe golpiza en medio de un robo pero decide no ir al hospital por miedo al coronavirus

La mujer ante el temor no pudo reaccionar rápido y el sujeto comenzó a golpearla. Un duro golpe en la cabeza la tiró al suelo, donde continuó el asalto. Él envolvió sus manos alrededor de su cuello, según le contó Luisa al Daily: "Me estaba pateando, me estaba ahogando", relató. "Dije:" ¡Detente, detente, hay una cámara!. Pero él no se detenía. Pensé que iba a morir".