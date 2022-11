La organización La Jornada también realizará entrega de comida fresca de Acción de Gracias:

Día: Sábado 19 de noviembre

Hora: 10:00 am a 3:00 pm

Lugar: New York Hall of Science (estacionamiento) 47-01 111th Street Corona, NY

Importante: Se necesita un ticket para acceder. Los tickets se darán este viernes y el sábado hasta las 10:00 am en La Jornada Ginarte Community Center en el 43-10 National Street en Corona.