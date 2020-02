Organización busca que miles de neoyorquinos que solo hablan lengua indígena puedan ser contados en el Censo 2020

Para estos inmigrantes, participar del censo no será una tarea sencilla, pues estas lenguas no están incluidas en los 16 idiomas en los que se podrá responder a la encuesta.

Asimismo, Abrajan explica: "Nuestra gente que no es hablante español no han sido contados y van a continuar siendo como la población que no existe. Entonces una de las maneras que Mixteca está tratando de romper esa cadena es que gente que hable otras lenguas que no sea el español y que no sea el inglés acudan a Mixteca, y puedan ofrecer sus servicios para ayudarnos a nosotros a poder darles esa información necesaria, educarlos y dejarles saber que el censo 2020 es escencial para hacer partícipe su voz en esta ciudad".