NYC proveerá el cuidado de unos 100,000 estudiantes cuando las clases comiencen de forma parcial

Para los días en los que los niños no asistan al aula, la ciudad pretende ayudar a los padres con el cuidado de sus hijos. "Las opciones de guardería de la ciudad proporcionarán alivio a las familias que no pueden quedarse en casa o encontrar un cuidado alternativo para sus hijos en los días en que no están en los edificios escolares", dijo el alcalde Bill de Blasio este jueves.